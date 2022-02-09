Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2022 Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda) Maaşları

Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda) maaşı ortalama olarak aylık 6850_TL'dir. En düşük Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda) maaşı 5550_TL, En yüksek ise 8150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3339.14

Meslek Adı :

Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Aracıları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İş Hizmetleri Aracıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Talep sahibi dış müşterilerin değerlendirilmesi sonucu uygun bulunan gıda satış mağazalarına bayilik verilmesini ve bayilik işlemlerinin yürütülmesini sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje geliştirme bölümünün uygun bulduğu mağazalara bayilik verilmesini sağlamak,

b) Bayilik verilen mağazaların hizmete hazırlanması için dolap,raf, stand vb. ihtiyaçları talep ve tedarik etmek, ilgili mağazaya teslim edilmesini sağlamak,

c) Mağazanın satışa sunacağı malların tedariki için ilgili firmalara ve ana depoya gerekli siparişleri vermek,siparişleri takip etmek mağazaya teslim edilmesini sağlamak,

d) Mağazanın kullanacağı yazar kasaların tedarik edilmesini, kurulumunu ve sisteme tanıtımını sağlamak,

e) Satışı için yasal izin alınması gereken ürünler için ruhsat alınmasını sağlamak,

f) Mağaza personelinin kıyafetlerinin hazırlanmasını sağlamak,

g) Mağazanın mevcut veya gelecekteki promosyon faaliyetlerine katılımını organize etmek,

h) Departmanını ilgilendiren işlemleri gerçekleştirmek,

i) Satış/Lojistik destek işlemlerinin organizasyonunu sağlamak,

j) Mağazalardan gelen tüm giriş ve çıkışları gösteren satış raporlamalarını kontrol etmek,

k) Mağazalar, merkez ve bölge satış şefleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

l) Mağazaların rutin ödeme kontrollerini yapmak, borçlu mağazaları takip etmek, borç ödemesi yapmayan mağazaya ürün gidişini durdurmak,

m) Franchise mağazalarının dönemsel istatistik bilgilerini, derlemek ve raporlamak,

n) Ürün iade işlemlerini takip etmek, iade işlemlerinin ve iade faturalarının takibini yapmak,

o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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