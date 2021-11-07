Freni arızalanan kamyon dehşet saçtı! 19 kişi yaşamını yitirdi!
Meksika'da, freni arızalanan kamyonun otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken 19 kişi hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'nun doğusundaki Puebla kentinde freni arızalanan kamyon gişelerdeki araçlara çarptı.
Yetkililer, kazada kamyon şoförü dahil 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.