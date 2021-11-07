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  3. Freni arızalanan kamyon dehşet saçtı! 19 kişi yaşamını yitirdi!

Freni arızalanan kamyon dehşet saçtı! 19 kişi yaşamını yitirdi!

Meksika'da, freni arızalanan kamyonun otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken 19 kişi hayatını kaybetti.

Freni arızalanan kamyon dehşet saçtı! 19 kişi yaşamını yitirdi!

Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'nun doğusundaki Puebla kentinde freni arızalanan kamyon gişelerdeki araçlara çarptı.

Yetkililer, kazada kamyon şoförü dahil 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Freni arızalanan kamyon dehşet saçtı! 19 kişi yaşamını yitirdi!

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Freni arızalanan kamyon dehşet saçtı! 19 kişi yaşamını yitirdi!Freni arızalanan kamyon dehşet saçtı! 19 kişi yaşamını yitirdi!

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