Freni boşalan işçi servisi kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde rampa aşağı indiği sırada freni boşalan işçi servisi, kaldırımda yürüyen anne ve 5 yaşındaki kızına çarptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Freni boşalan işçi servisi kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde rampa aşağı indiği sırada freni boşalan işçi servisi, kaldırımda yürüyen anne ve 5 yaşındaki kızına çarptı. Feci kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.O. idaresindeki 41 P 9013 plakalı işçi servisinin rampa aşağı indiği esnada freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, duramayarak kaldırımda yürüyen Nur Eylül (5) ile annesi Ayfer Başkurt'a çarparak yan yattı. Servis şoförü ve 5 işçi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, anne Ayfer Başkurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. 7 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 5 yaşındaki Nur Eylül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

6 işçinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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