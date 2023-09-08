Freni boşalan kamyon araçların arasına daldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki araçların arasına daldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Freni boşalan kamyon araçların arasına daldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki araçların arasına daldı. Araçları savurup aydınlatma direğini yerinden söken kamyon, fren görevi gören çöp kamyonu sayesinde durabildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Viranşehir Caddesi üzerinde 63 K 0878 plakalı kamyonla seyir halinde olan Y.B. frenlerde bir sorun olduğunu fark etti. Kamyonu durduran Y.B. aşağı indi. Sürücü frenleri kontrol ettiği sırada kamyon aniden hareket etti. Sürücünün binmeye çalıştığı kamyon hızlanarak park halindeki araçlara çarptı.

Araçların arasına daldı

Yol kenarındaki 4 aracı savuran kamyon aydınlatma direğini de yerinden soktuktan sonra çöp konteynırını önüne katip ilerlemeye devam etti. Bir süre ilerleyen kamyon, fren görevi gören çöp konteynırı sayesinde durabildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken 4 araçta maddi hasar oluştu.

Öte yandan kaza sonrası fenalık geçirerek bayılan kamyon sürücüsü olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Freni boşalan kamyon araçların arasına daldı

Freni boşalan kamyon araçların arasına daldı

Freni boşalan kamyon araçların arasına daldı

Freni boşalan kamyon araçların arasına daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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