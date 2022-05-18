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  3. Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 9 aracı biçti!

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 9 aracı biçti!

Bursa’da un indirmek için park eden ve daha sonra freni boşalan kamyon 9 aracı biçti. Kamyonun biçtiği araçlardan birinin sahibi ise aracını kurtarmak isterken canından oluyordu. Feci kazada yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da yaşanan feci kaza, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 TA 101 plakalı kamyon, fırına un indirmek park etti. Un indirildiği sırada freni boşalan kamyon, süratli bir şekilde önce bir iş yerinin tabelasına çarptı, daha sonra ise 1’i motosiklet olmak üzere 9 araca çarparak durabildi.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 9 aracı biçti!

Çevredeki vatandaşlar ise film izler gibi olay yerinde olan biteni izledi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanan olmazken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 9 aracı biçti!

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde araç sahibinin freni boşalan kamyonun gelişini gördüğü ve aracına binmeye çalışarak kurtarmak istedi. Ama süratli gelen kamyon aracını biçtiği görüldü.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 9 aracı biçti!

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 9 aracı biçti!

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 9 aracı biçti!

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 9 aracı biçti!

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 9 aracı biçti!

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