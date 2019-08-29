Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarparak durabildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde freni boşalan kamyonun direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada, kopan elektrik telleri birbirine çarparak patlama meydana getirdi.

Kaza, gece saatlerinde Kaynarca İlçesi Orta Mahalle Kadir Koç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonun cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda frenleri boşaldı. Freni boşalan araç yol üzerindeki elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpma anında kopan tellerin birbirine temas etmesi sonucu patlama meydana geldi.

Tellerin birbirine çarpması sonucu gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri mahalleliye korku dolu anlar yaşatarak sokağa döktü. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar da mahalleye uzun bir süre elektrik verilemedi. Tamamlanan çalışmalar sonrasında mahalleye tekrardan elektrik verildi.

Kaynak: İHA