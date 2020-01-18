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  3. Freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı

Freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı

Kütahya'nın Emet ilçesinde freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı.

Freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı

Kütahya'nın Emet ilçesinde freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Edinlen bilgiye göre, Emet eski emniyet binası yokuşunda park halindeki bir komyonetin freni boşaldı. Kamyonet iki otomobile vurarak durabildi. Kamyonetin vurduğu iki otomobilin diğer araçlara vurmasıyla 4 otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı

Freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı

Kaynak: İHA



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