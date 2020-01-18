Kütahya'nın Emet ilçesinde freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Edinlen bilgiye göre, Emet eski emniyet binası yokuşunda park halindeki bir komyonetin freni boşaldı. Kamyonet iki otomobile vurarak durabildi. Kamyonetin vurduğu iki otomobilin diğer araçlara vurmasıyla 4 otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA