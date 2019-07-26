Freni boşalan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, freni boşalan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Hasan Ali Gürsoy (57) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Yeşilyayla köyünde meydana geldi. Hasan Ali Gürsoy yönetimindeki 80 S 7112 plakalı minibüs, iddiaya göre frenin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüsten dışarı fırlayıp, aracın altında kalan sürücü Gürsoy olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki Can Sarıca, Osman Poduk, Metin Görünmez, Yunus Emre Başdoğan ve Yunus Yorulmaz ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA