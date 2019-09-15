Freni boşalan tankerden atlayan şoför öldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde freni boşalan su tankerinden atlayan Erdal Yılmaz (54), yaşamını yitirdi.

Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde dün gece Erdal Yılmaz, yönetimindeki 41 D 7791 plakalı su tankeri ile çimleri sularken, aracın geri kaydığını fark etti. Freni boşalan araç hızlanırken, paniğe kapılan Erdal Yılmaz, kendini dışarı attı. Tanker ise yol kenarında park halinde bulunan 41 ABJ 645 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, belediye çalışan Erdal Yılmaz'ı yaşama döndürmek için yoğun çaba sarf etti. Ancak Yılmaz tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Erdal Yılmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

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DHA