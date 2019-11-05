Freni boşalan TIR duvara çarptı, sürücüsü öldü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, freni boşalan TIR yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Mahmut Koyuncu (52) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Bahçe Karayolunun 10'uncu kilometresinde Başpınar Viyadüğü'nde meydana geldi. Mahmut Koyuncu, yönetimindeki 68 BD 680 plakalı otomobil lastiği yüklü TIR, freni boşalınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR'ın sürücüsü sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Koyuncu, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Koyuncu, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Mahmut Koyuncu'nun cansız bedeni hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA