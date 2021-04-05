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  3. Freni boşalan tır korku saçtı! Yol kenarındaki kamyona çarparak durabildi

Freni boşalan tır korku saçtı! Yol kenarındaki kamyona çarparak durabildi

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda bir tırın freni patladı. Kontrolden çıkan Kıbrıs plakalı tır yol kenarında park halinde bekleyen kamyona arkadan çarparak durabildi. Can kaybı yaşanmazken, tır sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Freni boşalan tır korku saçtı! Yol kenarındaki kamyona çarparak durabildi

Afyonkarahisar'da freni boşalan Kıbrıs plakalı tır kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bekleyen kamyona arkadan çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kazada araç içinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Dinar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ü., idaresindeki 921-1587 R Kıbrıs plakalı tır, iddiaya göre, freni boşalınca kontrolden çıkarak yol kenarında emniyet şeridinde bekleyen Halil İbrahim A., yönetimindeki 03 FD 841 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından kamyonun sürücü kabininde sıkışarak yaralanan Ali Ü., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza esnasında yolun boş olması olası facianın önüne geçerken, olay sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Freni boşalan tır korku saçtı! Yol kenarındaki kamyona çarparak durabildi

Freni boşalan tır korku saçtı! Yol kenarındaki kamyona çarparak durabildi

Freni boşalan tır korku saçtı! Yol kenarındaki kamyona çarparak durabildi

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