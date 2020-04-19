Freni boşalan traktörden atlayan 2 kişi yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yokuş inerken freni boşalan traktörün üzerinden atlayan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Adem Tosun'un (24) kullandığı arkasında römork takılı 20 YH 820 plakalı traktörün, iddiaya göre yokuş inerken freni tutmadı. Traktörün çamurluğunda ayakta yolculuk yapan Ali Bozkır ve Ali Yurtbekleyen panikle, canlarının kurtarmak için yere atlayınca yaralandı. Traktör sürücü Tosun ise traktörü yaklaşık 100 metre sonra el freni kullanarak durdurmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 3 kişinin hayvancılıkla uğraştıkları için sokağa çıkma yasağı bulunmadığı belirtildi. Kazanın ardından şaşkınlık yaşayan traktör sürücü Tosun, telefonla yakınlarını arayıp bilgi verdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA