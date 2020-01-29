Freni boşalan yolcu minibüsü faciaya yol açıyordu: minibüsten atlayarak kurtuldular

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı mahallesinde freni boşalan minibüs faciaya yol açıyordu. Panikleyen yolcular minibüsten atlayarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yıldızlı mahallesindeki TOKİ konutlarında içerisinde 4 yolcunun bulunduğu park halindeki yolcu minibüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün içinde bulunmadığı minibüs yokuş aşağı hızla ilerlerken panikleyen yolcular minibüsten atladı. Minibüs ise bahçeye girerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından minibüsten atlayarak kurtulmaya çalışan 4 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA