Freni boşalan yolcu otobüsü, traktör ve minibüse çarptı: 8 yaralı

ADANA'da, freni boşalan yolcu otobüsü önce traktöre, ardından da yolcu minibüsüne çarpıp, refüje çıkarak durabildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İçerisinde 15 yolcunun bulunduğu Murat Özbek yönetimindeki 01 CMR 87 plakalı otobüs, trafik ışıklarında durmak istedi. Sürücünün frene basmasına rağmen durmayan otobüs, önce Berat Şenyurt'un kullandığı 01 DSM 26 plakalı traktöre, ardından da 01 M 0459 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Traktör ve minibüs, çarpmanın şiddetiyle farklı noktalara savrularak devrilirken, otobüs ise yaklaşık bir kilometre ilerleyip, refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri, otobüs muavini ve minibüsteki 4 yolcu sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA