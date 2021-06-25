SON DAKİKA! 2021 sezonuna yeniden dahil edilmişti: Formula 1'de Türkiye Grand Prix'in tarihi belli oldu!Müsilajla mücadele çalışmalarına Tuzla'dan destek veriliyor25 Haziran 2021 Cuma TV8 yayın akışı | Survivor finali TV8'de25 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Birbirinden özel konuklarıyla Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da25 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'deGelinim Mutfakta 25 Haziran Cuma puan durumu | 25 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?Hercai dizisinin Reyyan'ı akılları karıştırıyor! Dün "Evlilik yok" diyen Ebru Şahin bu kez topu Cedi Osman'a attı!Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı? Neden ayrıldı?Saliha Sera Kadıgil Sütlü istifa mı etti? Saliha Sera Kadıgil Sütlü neden istifa etti? Hangi partiye geçti?YKS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Freni boşaldı, 5 aracı biçti, aydınlatma direklerine çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Freni boşaldı, 5 aracı biçti, aydınlatma direklerine çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi. Duramayan tır 5 araca ve ardından aydınlatma direklerine çarptı. Kaza sonrasında ortalık savaş alanına dönerken, geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Freni boşaldı, 5 aracı biçti, aydınlatma direklerine çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'nde freni boşalan tır dehşet saçtı, facianın eşiğinden dönüldü. Gebze ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır 5 araca çarptı. Ortalığı birbirine katan tır aydınlatma direklerine çarparak durabildi. 

ŞANS ESERİ KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI

Gebze Gençlik Caddesi Güzeller Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan kazada, sokak üzerine park edilen konteyner yüklü tır, bir süre sonra frenlerinin boşalması üzerine hareket etmeye başladı. Yaklaşık 300 metre boyunca ilerleyen tır, önüne çıkan 5 araçta maddi hasar meydana getirdi. Öte yandan hareket halindeki tır  4 elektrik direği, 3 çöp konteyneri ve 1 trafik lambasına çarptıktan sonra durabildi.

Freni boşaldı, 5 aracı biçti, aydınlatma direklerine çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

VATANDAŞLAR GÜRÜLTÜYE UYANDI

Gürültü üzerine dışarı çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsüne ulaşamayan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Freni boşaldı, 5 aracı biçti, aydınlatma direklerine çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT