Freni boşaldı, 5 aracı biçti, aydınlatma direklerine çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'nde freni boşalan tır dehşet saçtı, facianın eşiğinden dönüldü. Gebze ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır 5 araca çarptı. Ortalığı birbirine katan tır aydınlatma direklerine çarparak durabildi.

ŞANS ESERİ KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI

Gebze Gençlik Caddesi Güzeller Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan kazada, sokak üzerine park edilen konteyner yüklü tır, bir süre sonra frenlerinin boşalması üzerine hareket etmeye başladı. Yaklaşık 300 metre boyunca ilerleyen tır, önüne çıkan 5 araçta maddi hasar meydana getirdi. Öte yandan hareket halindeki tır 4 elektrik direği, 3 çöp konteyneri ve 1 trafik lambasına çarptıktan sonra durabildi.

VATANDAŞLAR GÜRÜLTÜYE UYANDI

Gürültü üzerine dışarı çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsüne ulaşamayan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.