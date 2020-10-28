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  3. Freni patlayan otomobille çarpıştı! Kurye ve arkadaşı ölümden son anda kurtuldu

Freni patlayan otomobille çarpıştı! Kurye ve arkadaşı ölümden son anda kurtuldu

İstanbul Sultangazi'de motosikletle müşteriye sipariş götüren kurye Sercan Engin ve arkadaşı Cüneyt Sekmen, karşıdan freni patlamış olarak gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yola savrulan gençler, aracın altında kalıp ölmekten ucu ucuna kurtulurken o anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

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28 Ekim 2020 Çarşamba 15:05
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