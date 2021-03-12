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  3. Freni patlayan tır dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Freni patlayan tır dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'da meydana gelen korkunç kazada yolun karşı şeridine geçen tır, önüne gelen araçları biçti.

Freni patlayan tır dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var! 1112

Feci kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde gerçekleşti.