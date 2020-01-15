Frenk Tavası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Frenk tavası

Frenk Tavası malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Frenk Tavası nasıl yapılır? İşte günün yemeği ve tarifi..

Frenk Tavası Tarifi

8 domates

İçi için:

500 gr. Kıyma

2 küçük soğan

2 diş sarımsak

1 domates

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı sıvı yağı

Tuz

Sosu için:

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağı

Tuz

Frenk Tavası Tarifi Yapılışı

Kıyma hariç bütün iç malzemesini rondodan geçirelim ve karışımı kıyma ile iyice karıştıralım. Bir taraftan da domateslerin sap kısmı alta gelecek şekilde dizelim ve üsten tüm kesmemek şartı ile kesikler atalım. Kesiklerin aralarına kıymadan yerleştirelim, toparlayalım ve tepsiye dizelim.

Sosu için su, tuz ve salçayı karıştıralım tepsiye dökelim. Son olarak yağı üzerinden gezdirelim. 180 derecede pişirelim.

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