Frenki Shahaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frenki Shahaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frenki Shahaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frenki Shahaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frenki Shahaj 9 Mart 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frenki Shahaj Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frenki Shahaj'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frenki Shahaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frenki Shahaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frenki Shahaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frenki Shahaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KF Luzi United

Frenki Shahaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frenki Shahaj şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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