Frenkie De Jong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frenkie De Jong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frenkie De Jong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frenkie De Jong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Frenkie De Jong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frenkie De Jong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frenkie De Jong

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frenkie De Jong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frenkie De Jong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frenkie De Jong 12 Mayıs 1997 tarihinde Arkel şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Hollanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Frenkie de Jong şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frenkie De Jong Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Frenkie De Jong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Frenkie De Jong'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Frenkie De Jong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DeJongFrenkie21

http://www.instagram.com/frenkiedejong/

Frenkie De Jongboyu ve yaşı kaç

Frenkie De Jong Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Frenkie De Jong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 90.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Frenkie De Jong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frenkie De Jong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Willem II/RKC-17

1 Eylül 2014 yılında Willem II U19

1 Şubat 2015 yılında Willem II U21

1 Mayıs 2015 yılında Willem II

22 Ağu 2015 yılında Ajax U21

23 Ağu 2015 yılında Willem II

31 Aralık 2015 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2016 yılında Ajax

1 Temmuz 2019 yılında Barcelona

Frenkie De Jong kimdir

Frenkie De Jong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frenkie De Jong şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Willem II (2004-2015)

Frenkie De Jong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda takımında 21 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 2 gol atmıştır.

Hollanda U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U20 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Temmuz 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U18 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U15 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Frenkie De Jong nereli

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