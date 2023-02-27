Frenks Orols kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frenks Orols Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frenks Orols kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frenks Orols ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Frenks Orols kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frenks Orols Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frenks Orols kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frenks Orols Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frenks Orols adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frenks Orols Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frenks Orols 28 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 2,04 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Frenks Dāvids Orols şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frenks Orols Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Frenks Orols'nin RFS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Frenks Orols Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frenks Orols isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Frenks Orols Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frenks Orols futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında RTU

1 Mart 2019 yılında Ventspils II

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ağustos 2020 yılında Super Nova

3 Mart 2021 yılında Riga

5 Mart 2021 yılında Daugavpils

31 Aralık 2021 yılında Riga

9 Mart 2022 yılında Auda

31 Aralık 2022 yılında Riga

1 Ocak 2023 yılında RFS

Frenks Orols kimdir

Frenks Orols Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frenks Orols şuan RFS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Frenks Orols Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Frenks Orols nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Emerson Deocleciano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Deocleciano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emerson Deocleciano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Deocleciano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orri Sveinn Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Sveinn Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orri Sveinn Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Sveinn Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Janis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Janis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asgeir Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asgeir Eythorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asgeir Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asgeir Eythorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi