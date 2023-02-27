Frenks Orols kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frenks Orols Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frenks Orols adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frenks Orols Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frenks Orols 28 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 2,04 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Frenks Dāvids Orols şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frenks Orols Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Frenks Orols'nin RFS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Frenks Orols Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frenks Orols isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frenks Orols Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frenks Orols futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında RTU

1 Mart 2019 yılında Ventspils II

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ağustos 2020 yılında Super Nova

3 Mart 2021 yılında Riga

5 Mart 2021 yılında Daugavpils

31 Aralık 2021 yılında Riga

9 Mart 2022 yılında Auda

31 Aralık 2022 yılında Riga

1 Ocak 2023 yılında RFS

Frenks Orols Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frenks Orols şuan RFS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Frenks Orols Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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