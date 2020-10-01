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  3. Frenle gazı karıştırınca marketi birbirine kattı!

Frenle gazı karıştırınca marketi birbirine kattı!

Antalya'da çocuğuyla alışveriş yapmak için bir marketin önüne gelen kadın sürücü, frene basıp durmak yerine gaza basınca alışveriş merkezinin vitrinine daldı. Kazada kimse yara almazken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da Emek Mahallesi'nde Fatma Sözen isimli bir sürücü çocuğuyla alışveriş yapmak için geldiği markette yanlışlıkla fren yerine gaza basınca marketin önündeki meyve ve sebze vitrinine girdi. O anlar anbean marketin kamerasına yansırken kazada ise kimsenin burnu bile kanamadı.

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01 Ekim 2020 Perşembe 15:53
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