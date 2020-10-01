Frenle gazı karıştırınca marketi birbirine kattı!

Antalya'da çocuğuyla alışveriş yapmak için bir marketin önüne gelen kadın sürücü, frene basıp durmak yerine gaza basınca alışveriş merkezinin vitrinine daldı. Kazada kimse yara almazken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.