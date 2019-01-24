Frey sakatlandı

Fenerbahçe'de Michael Frey, Ümraniyespor maçında sakatlanarak yerini Nabil Dirar'a bıraktı.

Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında ilk 11 başlayan Michael Frey sakatlanarak yerini Nabil Dirar'a bıraktı. Müsabaka içerisinde girdiği ikili mücadelelerde aldığı darbelerden dolayı sakatlanan Frey 28. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ersun Yanal, bu oyuncunun yerine Nabil Dirar'a şans tanıdı.

Kaynak: İHA