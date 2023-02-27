Freyr Thrastarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freyr Thrastarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Freyr Thrastarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Freyr Thrastarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Freyr Thrastarson {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Freyr Þrastarson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Freyr Thrastarson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Freyr Thrastarson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Freyr Thrastarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Freyr Thrastarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında KR Reykjavík
Freyr Thrastarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Freyr Thrastarson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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