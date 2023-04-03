Freyr Thrastarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freyr Thrastarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Freyr Thrastarson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Freyr Thrastarson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.