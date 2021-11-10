Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) görev tanımı nedir, Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) ne iş yapar, Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Tanımı;

Üzerinde birden çok kesici ağızlar bulunan dairevi bir freze bıçağı ile metalden talaş alan ve elektrik gücü ile çalışan bir tezgahı ayar eden ve çalıştıran kişidir.

Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2021 Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşları

Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ortalama aylık 5.750- TL’dir. En düşük Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Ne İş Yapar?

Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmal edilecek parçanın proje ve diğer şartnamelerini incelemek,

b) Civatalar, klempler veya diğer aletler yardımıyla metali doğru olarak tezgahın tablasına bağlamak,

c) Gerekli freze bıçağını seçerek tezgaha tespit etmek,

d) Freze bıçağını metale veya metali freze bıçağına daldırmak üzere tezgahı el çarkları ile veya otomatik kontrol ayarlarını yaparak, otomatik olarak çalıştırmak,

e) Freze bıçağına akıtılan yağın miktarını kontrol etmek,

f) Gerekire freze bıçağının ve metalin durumunu değiştirmek,

g) Ölçme aletleri yardımı ile talaş alma işleminin seyrini kontrol etmek ve parçanın doğru bir şekilde işlenmesini teminen gerekli ayarları yapmak,

h) Tezgahı bir operatör tarafından çalıştırılmak üzere ayar etmek,

i) Belirli tipteki bir freze tezgahı üzerinde ( Profil Tezgahı gibi) ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleğinin meslek kodu 7223.30 olarak belirlenmiştir

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