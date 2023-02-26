Fricson Borja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fricson Borja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fricson Borja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fricson Borja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fricson Borja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fricson Borja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fricson Borja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fricson Borja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fricson Borja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fricson Borja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fricson Borja 30 Ekim 1999 tarihinde Montúfar şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Fricson Alexander Borja Meneses şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fricson Borja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CUATROLINEAS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fricson Borja'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fricson Borja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fricson Borja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2017 yılında Esmeraldas SC

8 Mayıs 2018 yılında Chivos FC

13 Kasım 2018 yılında Ind. Jrs.

22 Nisan 2019 yılında Independiente B

31 Aralık 2019 yılında Ind. Jrs.

1 Ocak 2021 yılında Independiente B

1 Mart 2022 yılında Cuniburo FC

9 Ocak 2023 yılında Libertad FC

Fricson Borja kimdir

Fricson Borja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fricson Borja şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Independiente del Valle (-6/2012), CD Clan Juvenil (6/2012-12/2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fricson Borja nereli

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