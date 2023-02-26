Fricson Lastra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fricson Lastra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Fricson Lastra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fricson Lastra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.