Fricson Lastra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fricson Lastra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fricson Lastra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fricson Lastra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fricson Lastra 12 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Fricson Alex Lastra Nazareno şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fricson Lastra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fricson Lastra'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fricson Lastra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fricson Lastra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Emelec B
16 Nisan 2019 yılında Rocafuerte FC
1 Temmuz 2019 yılında Emelec B
1 Şubat 2020 yılında Itapirense-SP
1 Eylül 2020 yılında EC Próspera
17 Eylül 2021 yılında Falcon FC
30 Ocak 2023 yılında Delfín SC
Fricson Lastra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fricson Lastra şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Deportivo Azogues (-2015)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.