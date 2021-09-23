Frida Kahlo’nun otoportre tablosu satılıyor! En az 30 milyon dolara alıcı bulacak

İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Evi, Frida Kahlo otoportre tablosunun rekor fiyat ile satılmasını beklediklerini açıkladı. Sotheby’s Müzayede Evi yaptığı açıklamada Frida Kahlo’nun kocası Diego Rivera’nın da bulunduğu otoportrenin New York’ta düzenlenecek müzayedede en az 30 milyon dolara satılmasını beklediklerini açıkladı.

Açıklamada Kahlo’nun “Ormanda İki Çıplak” isimli yapıtının 2016 yılında 8 milyon dolara satılmasının müzayede rekoru olduğu belirtilirken, 1949 yılında yapılan "Diego y yo" (Diego ve ben) adlı otoportrenin bu rekoru kıracağı belirtildi.

Ayrıca sanat eserinin kasım ayında gerçekleşecek müzayedenin yıldızı olacağı vurgulandı. "Diego y yo" adlı eserin en son 1990 yılında, yine Sotheby's Müzayede Evi’nde 1,4 milyon dolara satışı gerçekleşmişti.

Tablonun içeriğinde kocası Rivera’nın yüzü Frida’nın alnında yer alıyor. Frida’nın kendisine özgü kaşları ve birkaç damla gözyaşı döken koyu renk gözleri üzerinde resmedilmiş biçimde bulunuyor.

Eser önce 22-25 Ekim tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra'da sergilenirken, kasım ayında New York’ta Sotheby's’de sergilenecek.