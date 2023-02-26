Friday Samu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Friday Samu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Friday Samu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Friday Samu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Friday Samu 9 Mayıs 1995 tarihinde Lusaka şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Friday Samu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Friday Samu'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Friday Samu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Friday Samu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Friday Samu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Friday Samu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2022 yılında Maritzburg Utd.

Friday Samu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Friday Samu şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Friday Samu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zambiya U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.