Fridolin Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fridolin Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fridolin Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fridolin Wagner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fridolin Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fridolin Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fridolin Wagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fridolin Wagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fridolin Wagner 23 Eylül 1997 tarihinde Leipzig şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fridolin Wagner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karl M. Herzog Sportmanagement yapmaktadır. Fridolin Wagner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fridolin Wagner'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fridolin Wagnerboyu ve yaşı kaç

Fridolin Wagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fridolin Wagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Fridolin Wagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fridolin Wagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2012 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2014 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig II

1 Temmuz 2017 yılında FSV Zwickau

18 Ocak 2018 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2019 yılında Pr. Münster

24 Temmuz 2020 yılında KFC Uerdingen

1 Temmuz 2021 yılında Waldh. Mannheim

Fridolin Wagner kimdir

Fridolin Wagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fridolin Wagner şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfB Leipzig (2002-2004), 1.FC Lokomotive Leipzig (2004-2011), RasenBallsport Leipzig (2011-2015)

Fridolin Wagner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Fridolin Wagner nereli

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