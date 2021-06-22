Friends dizisinin Gunther'ından üzen haber: James Michael Tyler, kansere yakalandığını duyurdu! Artık yürüyemiyor!

NBC’ye konuşan 59 yaşındaki oyuncu James Michael Tyler, 2018 yılının Eylül ayında hastalığının teşhis edildiğini ve o zamandan beri kemikleri ve omurgası da dahil olmak üzere vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını açıkladı.

Friends dizisinin 10 sezonunun tamamında Central Perk’te boy gösteren Tyler, “Kemiklerime yayılmış olan ileri prostat kanseri teşhisi kondu. Neredeyse son üç yıldır bu teşhisle uğraşıyorum” dedi.

Ayrıca kanserin COVID-19 pandemisinin başlangıcında mutasyona uğramaya başladığını söyledi.

ÖZEL BÖLÜME ZOOM İLE KATILDI

Geçtiğimiz ay HBO’da Friends: The Reunion isimli özel bölümüyle yeniden ekranlara dönen diziye Zoom aracılığıyla katılan Tyler, “Bunun bir parçası olmak istedim; onlarla sahnede olacak ve tüm şenliklere katılabilecektim. Fiziksel olarak bunun bir parçası olmamak ve Zoom’da görünmek benim kararımdı, çünkü temelde moralimi bozmak istemedim. ‘Ah, bu arada Gunther kanserli’ gibi olmak istemedim” dedi.

"BU KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL"

Tyler erken teşhisin önemini belirterek, “Birçok erkek, bu kadar erken teşhis edilmesi halinde kolayca tedavi edilebilirler. İnsanların benim yaşadıklarımı yaşamalarını istemiyorum. Bu, kolay bir süreç değil. Bir dahaki sefer yıllık kontrole gittiğinizde, lütfen doktorunuzdan bir PSA testi isteyin. Kolayca tespit edilebilir.” açıklamasında bulundu.

"SAVAŞMAYA DEVAM"

Süreçle nasıl başa çıktığını anlatan Tyler, şu şekilde konuştu:

“Kişisel olarak, her anın ne kadar önemli olduğunu anlamamı sağladı. Savaşmaya devam. Geçen yılki hedefim 59. doğum günümü görmekti. Bunu 28 Mayıs’ta yaptım. Şimdiki amacım bu haberle en az bir canın kurtarılmasına yardımcı olmak. Bu şekilde çıkıp insanları bilgilendirmemin tek sebebi bu… Bu benim yeni rolüm.”