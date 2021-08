Friends dizisinin Rachel ve Ross çifti hakkında sevindiren iddia! Jennifer Aniston ve David Schwimmer aşk mı yaşıyor?

1994 yılında ilk bölümüyle izleyici karşısına geçen ve yıllar boyu devam eden Friends dizisi büyük bir ilgiyle izlendi. Karakterlerine tek tek hayranlık duyulan dizinin oyuncularından yıllar sonra bir gelişme yaşandı.

Reunion bölümüyle Friends oyuncuları uzun bir aranın ardından tekrar bir araya gelmesiyle Aniston ve Schwimmer'dan beklenmedik bir itiraf geldi. Özel bölümde ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını ama birbirlerinin yanından geçip giden gemiler gibi olduklarını açıklayan Aniston ve Shwimmer'ın bu programdan sonra daha yakınlaştığı iddia edildi.

Closer dergisine konuşan kaynaklar, ikilinin Reunion çekimlerinden sonra tekrar birlikte olmaya başladıklarını öne sürdü.

Öte yandan Schwimmer'ın ,geçen ay New York'tan Los Angeles'a Aniston'ı görmek için gittiği ve kaliteli zaman geçirdikleri söylendi. Ancak Schwimmer ve Aniston'dan henüz bu iddialara doğrulama gelmedi.

JENNİFER ANİSTON KİMDİR?

11 Şubat 1969 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sherman Oaks şehrinde dünyaya gelen Jennifer Aniston her ne kadar Amerika’da doğsa da kökeninin Yunandır.

Amerika dışında belirli bir sürede ailesi ile beraber Yunanistan‘da yaşamış olan Aniston 14 yaşında lise için Birleşik Devletler’e taşınmıştır. Birleşik Devletler topraklarında dünyaya gelen Aniston’ın hem annesi hem de babası sinema alanında faaliyet gösteren kişilerdi.

Anne ve babası oyuncu olan Jennifer Anistan da böylelikle yine ebeveynleri tarafından lise yıllarında drama eğitimi alması konusunda teşvik edilmiştir. 1980’li yıllarda lise eğitimini Fiorello H. LaGuardia Lisesi’nde sürdüren Aniston, Annesi Nancy Dow’un yoğun çabaları sonucunda müzik, sanat ve performans alanlarında ciddi bir kariyer yapma fırsatını yakalamıştır. Bu dönemde aldığı eğitim sonrasında çeşitli küçük bütçeli yapımlarda boy gösteren Aniston, çok geçmeden hayatının fırsatına doğru yol almaktaydı. 1994 yılına gelindiğinde, hem sinema hem de televizyon sektöründe irili ufakla birçok rol ile karşımıza çıkan Jennifer Aniston, aynı yıl, Amerikanın önde gelen kanallarından NBC’nin sitkomu olan Friends adlı dizide rol almaya başladı. Dizide başrol oynayan Aniston kısa sürede Amerikan izleyicisinin gönlüne girmeyi başardı.

Bu dizi o kadar sevildi ki Jennifer Aniston bu dizide tam 10 yıl boyunca Rachel karakterini canlandırdı. İlk 7 sezonun ardından vazgeçilmez olduğunun farkına varan Jennifer Anistan son 3 sezon için bölüm başı tam 1 milyon dolar kazandı ki bu o zaman için Amerikan piyasasında sık rastlanılan bir durum değildi. Bu diziden oldukça yüklü bir kazanç elde eden Aniston, 2004 yılında dizinin sona ermesinin ardından çeşitli Amerikan filmlerinde de rol almaya başladı. Friends dizisinde oynadığı dönemde Brad Pitt ile evlenen Aniston tam 5 yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında Brad Pitt’den ayrılmıştır. Friends dizi ile beraber Emmy ve Altın Küre ödüllerine layık görülen Jennifer Aniston, bu başarısını beyaz perdeye aktarmakta ciddi güçlük yaşamış ve bu anlamda dizi kariyerine nazaran başarısız bir grafik çizmiştir.



2002 yılı ile beraber ciddi bir sinema kariyeri hayaline sahip olduğunu lanse eden Jennifer Aniston, bu dönemde Friends dizinin yanı sıra, Office Space, The Good Girl, Bruc Almighty, Along Came Polly, Derailed and Rumor, Friend with Money, The Break Up, Marley and Me, He’s Just Not That Into You gibi önemli Hollywood yapımlarında boy göstermiştir. Ancak bu filmlerde sergilediği performans sinema eleştirmenlerinden tam not almayı başaramamıştır ve herhangi bir büyük ödül almak şöyle dursun adaylık dahi yaşayamamıştır. Ancak 2011 yılı sonrasında daha da olgun bir performans sergilemeye başlayan Aniston, performansını da artırmayı başarmış ve yine büyük bir ödüle uzanamasa da eleştirmenlerden tam not almayı başarmıştır.

DAVİD SCHWİMMER KİMDİR?

David Schwimmer, 1966 doğumlu Amerikalı oyuncu, yönetmen. Schwimmer, Friends dizisinde canlandırdığı “Ross Geller” karakteriyle dünya çapında üne kavuşmuş, Emmy Ödülleri’ne aday olmuştur. Aynı zamanda yönetmenlik yapmaktadır. “Lookingglass Theatre Company” adında bir tiyatrosu vardır.

David Schwimmer, 2 Kasım 1966’da Queens, New York’ta dünyaya geldi. Babası Arthur Schwimmer ve annesi Arlene Coleman’ın 1965’te doğan Ellie isimli kızlarından sonra dünyaya gelen ikinci çocuklarıydı. Los Angeles’ta büyüdü. Angelina Jolie, Nicholas Cage gibi ünlülerin de okuduğu Beverly Hills Lisesi’ne gitti. 1983’te, bir öğretmeninin tavsiyesi üzerine Northwestern Üniversitesi’nin “Cherub” adlı programına katıldı ve lu üniversitede tiyatro üstüne lisans eğitimi almaya başladı. Bu sırada Delta Tau Delta Derneği’ne ve “Arts Alliance” adlı birliğe katıldı, bir yandan da oyunculuğa ve yönetmenliğe başladı. Mezun olduktan sonra 1988’de, Northwestern Üniversitesi’nden mezun yedi arkadaşıyla birlikte “Lookingglass Theatre Company” adlı tiyatroyu kurdu.



Friends çekilmeye başlanmadan önce, Schwimmer “Couples” adlı dizinin seçmelerine katıldı, üstelik lise arkadaşı Jonathan Silverman ve aktör Jon Cryer rakipleri arasındaydı. Rolü Silverman aldı, ancak ABC kanalı diziyi yayınlamak istemedi ve dizi üstünde düzenlemeye gidildi. Dizinin son hali,“Friends” adıyla NBC kanalına satıldı.

Kariyerinin dönüm noktası ve onu dünya çapında üne kavuşturan rolü Friends’deki “Ross Geller” oldu. Schwimmer, 1994 – 2004 yıllar arasında dizinin kadrosunda yer aldı. 1995’te bu rolüye Emmy Ödülleri’ne “en iyi yardımcı erkek oyuncu” dalında aday oldu. Friends kadrosundan bu adaylığı alan ilk oyuncu oldu. Aynı zamanda bu dizinin yönetmenliğine de el attı.

David Schwimmer’ın yer aldığı Hollywood yapımları ise şöyleydi: “Flight Of The Intruder” (1991), “Crossing The Brigde” (1992), “The Waiter” (1993), “The Pitch” (1993), “Twenty Bucks” (1993), “Wolf” (1994), “The Party Favor” (1995), “The Pallbearer” (1996), “Breast Men” (1997), “The Thin Pink Line” (1998), “Kissing A Fool” (1998), “Six Days Seven Nights” (1998), “Apt Pupil” (1998), “All The Rage” (1998), “Love & Sex” (2000), “Picking Up The Pieces” (2000), “Uprising” (2001), “Hotel” (2001), “Duane Hopwood” (2005), “Big Nothing” (2006) ve hem oynayıp hem yönettiği “Run, Fat Boy, Run” (2006).

Aktör, Friends dışında “The Wonder Years” (1992), “NYPD Blue” (1993), “Monty” (1994), “Band Of Brothers” (2001) adlı televizyon dizilerinde, 1989 tarihli “A Deadly Silence” ve 1998 tarihli “Since You’ve Been Gone” adlı televizyon filminde annesi ve babasıyla birlikte rol aldı. Ayrıca Madagascar ve Amerika’da 2008’de vizyona girecek olan Madagascar 2’de seslendirme yaptı. “Curb Your Enthusiasm” adlı sit-com’un 4. sezonunda bir bölümde oynadı.

Schwimmer, Friends’in “The One With Russ” adlı bölümünde Ross’a çok benzeyen Russ adlı karakteri kendi canlandırdı. Dizinin sonunda bu karakterin “Snaro” adlı biri tarafından canlandırıldığı yazıyordu, Schwimmer, “Snaro”nun bir arkadaşına atıfta bulunmak amacıyla yazıldığını söyledi.

David Schwimmer, Friends’den sonraki geri dönüşünü 2005 yılında, Londra’daki Gielgud Tiyatrosu’nda sahneye konulan “Some Girls” adlı oyunda “Man” karakterini canlandırarak gerçekleştirdi. Oyunda Schwimmer’a Catherine Tate, Saffron Burrows, Lesley Manville gibi isimler de eşlik etti.

2006 baharında, Jerry Zaks tarafından yönetilen “The Caine Mutiny Court-Martial” adlı Broadway oyununda Tim Daly ve Zeljko Ivanek’le birlikte sahneye çıktı. Ayrıca Studs Terkel’in kitabı “Race: How Blacks And Whites Think And Feel About The American Obsession For The Stage”i sahneye adapte etti, aynı zamanda kurduğu tiyatro topluluğunun Chicago’daki yeni tiyatrosu için bu oyunu yönetti.



Aktör bugüne kadar Lookingglass Theatre Company ile Of One Blood, West, The Odyssey, The Jungle, In the Eye of the Beholder, The Master and Margarita, The Arabian Nights and The Idiot gibi birçok oyuna yönetmen ya da aktör olarak katkıda bulundu.

Schwimmer, Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Natalie Imbruglia ve Mili Avital’la birlikte oldu. The Simpsons’ın bir bölümünde Homer, Schwimmer’a “çirkin ama bir şekilde çekici” diyerek atıfta bulunmuştu. Aktör, Friends kadrosudan sigara içmeyen tek oyuncu. 1.88 metre boyundaki Schwimmer’ın doğumgünü annesininkiyle aynı. Santa Monica Tecavüz Mağdurları Rehabilitasyon Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Aktörün Los Angeles ve Chicago’da evi var.

FRİENDS KONUSU

Rachel Green düğününden kaçıp New York'ta bir restoranda aşçı olduğunu bildiği çocukluk arkadaşı Monica Geller'ı bulmaya gider. Rachel, Monica'nın evine yerleşir ve onun arkadaş grubuna katılır. Bu gruptakiler: ünlü olmaya çalışan aktör Joey Tribbiani, iş adamı Chandler Bing, masöz ve müzisyen Phoebe Buffay ve Monica'nın abisi, yeni boşanmış paleontolog Ross Geller'dır. Rachel ailesinin yardımı olmadan hayata yeniden başlamaya karar verir ve grubun sık sık gittiği Manhattan'daki Central Perk adlı cafede garson olarak işe girer. Grup burası dışında en çok Monica ve Rachel'ın New York, West Village'taki apartman dairesinde ve karşı dairede yaşayan Chandler ve Joey'nin evinde vakit geçirir.

Bölümlerde genel olarak gruptakilerin eğlenceli, romantik maceraları ve, başta Joey'nin rol seçmeleri ve Rachel'ın moda sektöründe iş araması olmak üzere, kariyerleri konu edilir. Altı karakterin de dizi boyunca pek çok romantik ilişkisi olur, bunlardan bazıları Monica'yla Richard Burke ve Ross'la Emily Waltham gibi ciddiyken çoğu kısa sürelidir. Dizide en sık tekrar eden hikâye Ross ve Rachel'ın ilişkisidir. İkili sürekli ayrılıp, barışır; Ross Emily ile evlendiğinde dahi Rachel'la arasındaki bağ kaybolmaz. İkilinin bir çocuğu da vardır. Chandler ve Monica ilerleyen zamanda evlenirler, Phoebe de Mike Hannigan'la evlenir. Dizide sık görünen diğer karakterler: Long Island'ta yaşayan Ross ve Monica'nın ebeveynleri, Ross'un eski karısı ve oğlu, Central Perk'teki barista Gunther, Chandler'ın eski sevgilisi Janice ve Phoebe'nin ikiz kardeşi Ursula'dır.