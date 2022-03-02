Frikik vermemek için çaba sarf eden Merve Boluğur hayalindeki erkeği anlatırken kendinden geçti! "Şu an nasıl devam edeceğim bilmiyorum" Oyunculuk kariyerinden sonra Youtube'da kanal açan Merve Boluğur, son videosunda takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. İstediği erkeği tarif eden Boluğur'un tavırları dikkat çekerken oldukça iddialı bir elbise tercih etmesi de gözlerden kaçmadı.

1 11 Erkan Şen'le ilişkisini sonlandıran ve ardından şarkıcı Emre Kaya ile aşk yaşamaya başladığı dedikodularını yalanlayan Merve Boluğur Youtube kanalına çektiği bir video ile gündeme geldi.