Fritiof Bjorken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fritiof Bjorken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fritiof Bjorken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fritiof Bjorken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fritiof Bjorken 3 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hans Fritiof Björkén şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fritiof Bjorken Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onsidesportsmgmt yapmaktadır. Fritiof Bjorken, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Fritiof Bjorken'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fritiof Bjorken Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fritiof Bjorken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fritiof Bjorken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fritiof Bjorken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Lunds BK

3 Şubat 2015 yılında Östers IF

1 Ocak 2018 yılında Brommapojkarna

1 Ocak 2020 yılında Trelleborg

Fritiof Bjorken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fritiof Bjorken şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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