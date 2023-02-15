Fritiof Hellichius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fritiof Hellichius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fritiof Hellichius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fritiof Hellichius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fritiof Hellichius 3 Ağu 2003 tarihinde Trelleborg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fritiof Hellichius Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Fritiof Hellichius, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 12 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Fritiof Hellichius'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Fritiof Hellichius Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fritiof Hellichius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fritiof Hellichius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fritiof Hellichius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2019 yılında Trelleborg U17

1 Ocak 2020 yılında Trelleborg U19

1 Ocak 2021 yılında Norrköping U19

1 Ocak 2022 yılında Sylvia

11 Ekim 2022 yılında Norrköping U19

12 Ekim 2022 yılında Norrköping

Fritiof Hellichius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fritiof Hellichius şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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