Frol Panarin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frol Panarin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frol Panarin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frol Panarin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frol Panarin 10 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Панарин Фрол Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frol Panarin Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk II futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Frol Panarin'nin FK Vitebsk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frol Panarin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frol Panarin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frol Panarin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frol Panarin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Vitebsk II

Frol Panarin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frol Panarin şuan FK Vitebsk II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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