Frosti Brynjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frosti Brynjolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frosti Brynjolfsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frosti Brynjolfsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frosti Brynjolfsson 16 Nisan 2000 tarihinde Akureyri şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frosti Brynjolfsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Frosti Brynjolfsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Frosti Brynjolfsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frosti Brynjolfsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Frosti Brynjolfsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frosti Brynjolfsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında KA Akureyri

21 Şubat 2019 yılında Mangi

16 Ekim 2019 yılında KA Akureyri

17 Ekim 2019 yılında VT Catamounts

3 Haziran 2020 yılında Mangi

17 Ağustos 2020 yılında VT Catamounts

18 Şubat 2021 yılında Haukar

17 Şubat 2022 yılında Fylkir

Frosti Brynjolfsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frosti Brynjolfsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.