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Fruktoz ne demek, TDK'ya göre Fruktoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fruktoz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fruktoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fruktoz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fruktoz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fruktoz ne demek, TDK'ya göre Fruktoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fruktoz ne demek? Fruktoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fruktoz kelimesi. Peki fruktoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fruktoz nedir, fruktoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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FRUKTOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fruktoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fruktoz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fruktoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Meyve şekeri

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