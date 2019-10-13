Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka: 77-85

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Musa Kazım Çetin, Mehmet Serdar Ünal

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Perry Jones 12, Christopher Jones Jr. 17, Gabriel Olaseni 20, Allerik Freeman 20, Tuğberk Gedikli, Mykal Reginald Riley 6, Ender Arslan, İzzet Türkyılmaz 2, Tevfik Akdamar.

PINAR KARŞIYAKA: Brandon Stephan Triche 6, Amadou Garvey M Baye 3, James Metecan Birsen 12, Tony Taylor 14, Jordan Daniel Morgan 16, Nusret Yıldırım 14, David Kennedy 11, Yunus Emre Sonsırma 6, Semih Erden 3.

1.PERİYOT: 18-22

DEVRE: 38-45

3.PERİYOT: 58-63

Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasına yenilgisiz giren iki takımın mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka'yı ağırladı. Pınar Karşıyaka, zorlu geçen mücadeleyi 77-85 kazandı.

İlk dakikalarda pota altında Taylor ve Morgan ile üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, skor avantajını ele geçirdi. Frutti Extra Bursaspor, dış atışlardan bulduğu isabetlerle farkın açılmasına izin vermezken; konuk ekip periyodu 18-22'lik üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzde ile oynayan Pınar Karşıyaka, 23'üncü dakika içerisinde Nusret'in dış atış isabetiyle farkı çift hanelere taşıdı (22-32). Bu bölümde Riley ile maça tutunan Bursa temsilcisi, 25'inci dakikada farkı 4'e indirse de (31-35), devreye üstün giren taraf 38-45'lik skorla Pınar Karşıyaka oldu.

Dönüşte savunmadaki sertliğini artıran Frutti Extra Bursaspor, rakibine kolay atış şansı sunmayınca Pınar Karşıyaka'yı top kayıplarına zorladı. Jones'un ellerinden bulduğu sayılarla farkı da giderek eriten Bursa ekibi, Jones'un üç sayılık basketiyle 29'uncu dakika sonrası maçta ilk kez öne geçti (58-57). Çeyreğin son dakikasında Yunus Emre ve Nuster'in üç sayılık isabetleriyle konuk ekip kader periyoduna 58-63 önde girdi.

Son bölüme iyi başlayan Pınar Karşıyaka, 10-0'lık serisiyle farkı yeniden çift hanelere çıkardı (58-68). Nusret'in maçta form tutarak yüksek yüzdeli oynamasının yanı sıra Frutti Extra Bursaspor'un hücumda dilediği ritmi bulamaması sonrası İzmir ekibi parkeden 77-85'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Pınar Karşıya'ya 3'te 3 yaparken, Frutti Extra Bursaspor ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA