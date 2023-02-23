Fryderyk Gerbowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fryderyk Gerbowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fryderyk Gerbowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fryderyk Gerbowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fryderyk Gerbowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fryderyk Gerbowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fryderyk Gerbowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fryderyk Gerbowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fryderyk Gerbowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fryderyk Gerbowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fryderyk Gerbowski 17 Ocak 2003 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fryderyk Gerbowski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSport Manager yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fryderyk Gerbowski'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fryderyk Gerbowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fryderyk Gerbowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Fryderyk Gerbowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fryderyk Gerbowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Wisla Plock

3 Ağustos 2022 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2023 yılında Wisla Plock

Fryderyk Gerbowski kimdir

Fryderyk Gerbowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fryderyk Gerbowski şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Escola Varsovia

Fryderyk Gerbowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fryderyk Gerbowski nereli

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