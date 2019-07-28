FSM Köprüsü ulaşıma açıldı
İstanbul'da asfalt çalışmalarının tamamlandığı Fatih Sultan Mehmet köprüsü tüm şeritleriyle trafiğe açıldı.
İstanbul'da asfalt çalışmalarının tamamlandığı FSM köprüsü tüm şeritleriyle trafiğe açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Köprüsü'ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının 2. etabındaki son çalışmaları tamamlayarak, bugün itibarıyla köprüyü trafiğe açacaklarını duyurmuştu.
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