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FSM Köprüsü ulaşıma açıldı

İstanbul'da asfalt çalışmalarının tamamlandığı Fatih Sultan Mehmet köprüsü tüm şeritleriyle trafiğe açıldı.

FSM Köprüsü ulaşıma açıldı

İstanbul'da asfalt çalışmalarının tamamlandığı FSM köprüsü tüm şeritleriyle trafiğe açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Köprüsü'ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının 2. etabındaki son çalışmaları tamamlayarak, bugün itibarıyla köprüyü trafiğe açacaklarını duyurmuştu.

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