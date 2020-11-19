FSM Üniversitesi Rektörü Muhammed Fatih Andı, son zamanlarda oğlu Ahmet Fatih Andı'nın Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak kadroya alınmasının ardından merak konusu oldu. Girdiği sınavda kendisinden daha yüksek puan alan 2 rakibi olmasına rağmen Andı'nın kadroya alınması eleştirilere neden oldu. Peki Ahmet Fatih Andı'nın babası FSM Üniversitesi Rektörü Muhammed Fatih Andı kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

FSM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ MUHAMMED FATİH ANDI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1962 yılında Adana'da doğan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Muhammed Fatih Andı, 58 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, mezun olduğu yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik hayatını, aynı bölümde yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak devam ettirdi. Yeni Türk Edebiyatı alanında birçok akademik yayını, kitabı ve ödülleri bulunan Andı, farklı tarihlerde yurtiçi ve dışında çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak da bulundu.

Türkiye Bilimler Akademisi ve Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Asli Üyesi olan Dr. Andı, Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Komisyonu Üyeliği, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği gibi görevlerinin yanısıra birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yürütmektedir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu ve YÖK Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu üyeliklerinde de bulundu.

2010–2018 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin kurucu Dekanlığı görevini yapan Prof. Dr. M. Fatih Andı, 26 Aralık 2018 tarihinden itibaren aynı Üniversitenin Rektörlük görevini sürdürmektedir.

Başlıca Eserleri: İnsan Toplum Edebiyat (1995), Servet-i Fünûn’a Kadar Türk Şiirinde Şekil Değişmeleri (1995), Edebiyat Araştırmaları-I (1997), Roman ve Hayat (1999), Hayata Edebiyatla Bakmak (2006), Güneşe Tutulan Ayna –Şiir İncelemeleri- (2011), İstiklâl Marşı İstikbâl Marşı (2010), Emperyalizme Direniş Bilinci: Çanakkale (2015), Bir Dağ Nasıl Söylerse Öyle: Cahit Zarifoğlu (2017), Şiirin Ufku - Hz. Peygamber’i Şiirle Sevmek (2017), Akrebi Kuyruğundan Tutmak (2018)

Eserlerinden Roman ve Hayat, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “en iyi edebî tenkit”, Hayata Edebiyatla Bakmak ise Yazarlar Birliğinin “en iyi deneme kitabı” ödülünü aldı.