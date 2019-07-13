FSM'de asfalt yenileme çalışmaları sürüyor

27 Haziran'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlayan asfalt yenileme çalışmaları 17'nci gününde de tüm hızıyla sürüyor.

27 Haziran'da FSM Köprüsü'nün Kocaeli istikameti ulaşıma kapatılarak başlayan asfalt yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 17'nci gününde yoldaki ilk kat asfalt olan "Mastik Asfalt'ın döşenmesiyle ilk etap tamamlandı. Araçların üzerinden gideceği son kat asfaltın dökülmeye başlanması için çalışmalar sürüyor. Çalışmaların son bölümünde "Taş Mastik Asfalt" dökülerek şeritler çizilecek ve kapatılan bölümler ulaşıma açılacak. Açılışla birlikte, köprünün Edirne yönündeki diğer 4 şerit trafiğe kapatılarak aynı çalışmalar tekrar edilecek.

Belediye ekipleri, çalışmalarını 3 vardiya şeklinde 24 saat aralıksız sürdürüyor.

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DHA