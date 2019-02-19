FSMVÜ "Teknoloji Transfer Ofisi" kuracak

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle "Teknoloji Transfer Ofisi" kurulacak.

Üniversitenin Haliç yerleşkesinde düzenlenen toplantıda, üniversite sanayi iş birliğiyle katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılmasını ve üniversite kaynaklı buluşların patentlenerek, ticarileşmesini hedefleyen "FSM Teknoloji Transfer Ofisi Kurulum" projesi tanıtıldı.



FSMVÜ Ar-Ge ve Teknoloji Transfer Ofisi'nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zühtü Hakan Akpolat, toplantıda, Teknoloji Transfer Ofisleri'nin, akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlar olduğunu belirtti.

Teknoloji Transfer Ofisleri'nin üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör, araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu bağlantıların sağlanması yönünde faaliyet gösterdiğini aktaran Akpolat, "Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileşmesiyle ilgili ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Bu sebeple Teknoloji Transfer Ofisleri üniversitelerdeki teknolojinin sanayiye aktarılmasını sağlamak için doğru mekanizmalardır." dedi.

Akpolat, girişimcilik, yenilikçilik, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitim vermeyi, yurt içi ve dışında patentleme süreçleri konusunda yardımcı olmayı amaçlayan Teknoloji Transfer Ofisleri'nin nitelikli elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurmayı sağladığını vurguladı.

Prof. Dr. Akpolat, üniversite sanayi iş birliğinin zor fakat ulusal kalkınma için en yararlı teknoloji transfer yöntemlerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversite sanayi iş birliğinin gelişmesine destek olmak endüstride uluslararası rekabet edebilir ürünler geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Teknoloji Transfer Ofisi'nin temel amacı, bilimsel araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltan stratejiler oluşturmak, sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını ve sanayiye bilgi aktarılmasını sağlamaktır. Bu proje, üniversitemizin dünya ölçeğinde yenilik ve teknoloji üretecek bir yapıya bürünmesi ve bu sayede İstanbul'un bölgesel ve küresel bir yenilik üretim merkezine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Teknoloji Transfer Ofisimiz, üniversitemizin ve içinde bulunduğu ekosistemin katma değerli ve yenilikçi çalışmalarını artıracak iş birliğiyle disiplinlerarası faaliyetlere hizmet edecek ve bilginin yayılmasını sağlayarak, ticarileşmeyi destekleyecek sürdürülebilir platform olarak çalışacaktır."

- "Katma değerli ve yenilikçi bakış açısıyla çalışmalarımız artacak"

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı ise geçen yıl kasım ayında başlanan ve 1,7 milyon lira bütçeye dayanan "FSM Teknoloji Transfer Ofisi Kurulum" projesinin 2020 yılında tamamlanacağını söyledi.

Üniversitenin bir tarafını mimarlık, mühendislik ve tasarım fakültelerinin teşkil ettiğini aktaran Andı, "Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi ile katma değerli ve yenilikçi bir bakış açısıyla çalışmalarını artıracak. Sektörel iş birliği ile disiplinler arası faaliyetlere hız verecek ve hizmet üretecek. Üretimi ticarileştirerek, kuruma katkı sağlayacak. İstanbul odaklı bir toplumsal gelişimi bütün ülke sathına yayacak." değerlendirmesini yaptı.

İSTKA Genel Sekreter Vekili Fatih Pişkin de Teknoloji Transfer Ofisleri'ne verdikleri destekle üniversite-sanayi iş birliğiyle katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılmasını ve üniversite kaynaklı buluşların patentlenerek, ticarileşmesini hedeflediklerinin altını çizdi.

Öğrenci ve akademisyenlerin girişimci fikirlerinin yeşermesini, girişimcilik kültürünün akademik alanda daha da geliştirilmesini önemsediklerini bildiren Pişkin, "FSM Teknoloji Transfer Ofisi Kurulum projesini de İstanbul'un Ar-Ge ve yenilikçilik potansiyelinin güçlendirilmesi amacıyla desteklemiş bulunuyoruz. Bu yıl verdiğimiz desteklerle birlikte İstanbul'da faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri'nden 7 tanesi ajansımızın desteğiyle kurulmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, "FSM Teknoloji Transfer Ofisi Kurulum" projesinin detaylarına ilişkin sunum yapıldı.

Kaynak: AA