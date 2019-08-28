FT - Fed: FOMC kararlarında politikanın rolü olamaz

ABD Merkez Bankası (Fed) Sözcüsü, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kararlarında "politikanın kesinlikle rolü olamayacağını" vurguladı.

Fed Sözcüsü, New York Fed eski Başkanı William Dudley'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın faizlerin indirilmesi yönünde ortaya koyduğu taleplerin geri çevrilmesi yönünde yaptığı çağrıyı şöyle yanıtladı:

"Fed'in politika kararları yalnızca Kongre'nin kendisine verdiği fiyat istikrarı ve maksimum istihdam görevleri ile yönlendirilir; politik değerlendirmeler kesinlikle rol oynamaz."

Dudley Salı günü, Fed'in Trump yönetimini ticaret politikasında yaptığı "kötü seçimlerden kurtarmayacağını söylemesi" çağrısı yaptı.

DHA