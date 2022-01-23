FTA Antalyaspor – Gaziantep FK maçı canlı izle | FTA Antalyaspor – Gaziantep FK maçı Bein Sports 4 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu bağlamda FTA Antalyaspor ile Gaziantep FK'nin karşı karşıya geleceği heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizler de maçı izlemek isteyenler için FTA Antalyaspor – Gaziantep FK maçı canlı izle | FTA Antalyaspor – Gaziantep FK maçı Bein Sports 4 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

FTA ANTALYASPOR – GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor ile Gaziantep FK maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı. Maçı hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Murat Tuğberk Curbay yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Caner Ak görev alıyor.

FTA ANTALYASPOR – GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE

FTA ANTALYASPOR – GAZİANTEP FK MAÇI BEİN SPORTS 4 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor – Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 4 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilir.

Bein Sports 4, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FTA ANTALYASPOR – GAZİANTEP FK MAÇI BEİN SPORTS 4 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ