FTSO Başkanı Çıralı; “Utrecht Uluslararası Turizm Fuarı Verimli oldu”

Fethiye'nin 2020 yılı uluslararası tanıtım çalışmaları Hollanda Utrecht Fuarı ile start aldı.

Fethiye Turizm Konseyi'nin organizasyonu ve YDA Dalaman Havalimanı ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkıları ile 15-19 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşen Utrecht Uluslararası Turizm Fuarı'nda Fethiye yoğun ilgi gördü. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, fuarın Fethiye'nin uluslararası alanda tanıtım açısından önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

Londra ve Berlin'den sonra Avrupa'nın en önemli ve yüksek katılımlı turizm fuarı olan ve bu yıl 50'ncisi düzenlenen Utrecht Turizm Fuarı'nda Fethiye Tanıtım masası ile Fethiye etkin şekilde tanıtıldı. Fuarı değerlendiren Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 628 metrekarelik alanla en büyük katılımcı olduğu fuarda bin 100'ün üzerinde katılımcı yer aldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"FTSO olarak 2020 yılının ilk fuarı olan Utrecht Fuarında bölgemizi en etkin şekilde tanıtmak için Fethiye Turizm Konseyi paydaşlarımızla birlikte en iyi şekilde hazırlandık. Bu noktada YDA Dalaman Havalimanı işletmesine katkıları için ayrıca teşekkür etmek isterim. Bölgemizin farklı yönleriyle tanıtıldığı tanıtım masasında Odamız tarafından hazırlanan adaçayı, defneyaprağı gibi bölgemizin yöresel ürünlerinin yanı sıra bölgemizin hazineleri Ölüdeniz, Babadağ, Saklıkent, Kayaköy, Göcek ve Çalış'ın tanıtıldığı İngilizce ve Flemenkçe dillerindeki broşürler, kitap ayraçları yer aldı. Fuarın ilk günü düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı kokteyl yoğun katılımla geçekleştirildi. Açılış sonrası Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye tanıtım masasını ziyaret ederek bilgi aldı. Türk misafirperverliğinin de fuarda Fethiye adına görevli arkadaşlar tarafından sergilendiği Fethiye tanıtım masasına katılımcılar, fuar boyunca özellikle de halka açılan son iki günde yoğun ilgi gösterdi. Yoğunlukla Kuzey Avrupa ülkelerinden yoğun katılımın olduğu fuarla, Fethiyemizin bu ülkelerdeki pazar payının arttırılması çalışmalarına hız verilmiş oldu. Her yıl ortalama 100 bin ziyaretçi misafir eden Utrecht Turizm Fuarı, bölgemizin tanıtımı açısında verimli şekilde tamamlanması memnuniyet verici.

Dalaman'a inen Hollandalı turist sayısı 50 bine yaklaşırken bu sayının önümüzdeki yıllarda uçak sefer sayılarının da artması ile birlikte 70-80 binlere ulaşması hedefleniyor. Avrupa'nın dört yanında yapılacak tanıtım çalışmaları ile hedef pazarları arttırarak az sayıda pazara bağlı olmanın risklerinden de uzaklaşıyoruz. Utrecht Turizm Fuarı ile başlayan tanıtım çalışmalarımız Şubat ayında EMITT, Mart ayında Berlin ve Moskova fuarları ile etkili şekilde devam edecek."

Kaynak: İHA