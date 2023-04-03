Fuad Adeniyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fuad Adeniyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fuad Adeniyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fuad Adeniyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fuad Adeniyi 15 Kasım 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Fuad Adepapo Adeniyi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fuad Adeniyi Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XERIC Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 16 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Fuad Adeniyi'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fuad Adeniyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fuad Adeniyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fuad Adeniyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fuad Adeniyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında UOM Rams

1 Ağustos 2015 yılında UCSB Gauchos

1 Ocak 2016 yılında Kristina

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Atlanta SC

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

24 Mayıs 2022 yılında Tormenta FC 2

8 Haziran 2022 yılında Tormenta FC

1 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

16 Mart 2023 yılında ATL UTD 2

Fuad Adeniyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fuad Adeniyi şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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