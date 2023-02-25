Fuad Bayramov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fuad Bayramov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fuad Bayramov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fuad Bayramov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fuad Bayramov 20 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Fuad Ehtibar oğlu Bayramov şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fuad Bayramov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fuad Bayramov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fuad Bayramov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fuad Bayramov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fuad Bayramov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fuad Bayramov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fuad Bayramov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sumqayit 2

1 Temmuz 2020 yılında Turan Tovuz

1 Temmuz 2021 yılında FC Shamakhi 2

1 Ocak 2022 yılında Shamakhi

Fuad Bayramov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fuad Bayramov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.